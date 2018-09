publié le 23/09/2018 à 11:52

L'hommage, fort, témoigne d'un amour que ni le temps ni la mort n'ont érodé. Alain Delon s'est rendu spontanément à la rédaction du Figaro, à Paris, mardi 18 septembre, pour faire publier un hommage à l'actrice Romy Schneider, décédée en 1982 et qui aurait eu 80 ans ce dimanche 23 septembre. L'actrice a occupé une place considérable dans sa vie sentimentale comme dans sa carrière.



"Rosemarie Albach-Retty dite Romy Schneider aurait 80 ans aujourd'hui, ce dimanche 23 septembre. Que ceux et celles qui l'ont aimée et l'aiment encore aient une pensée pour elle. Merci. Alain Delon.", a fait paraître l'acteur dans le Carnet du jour du Figaro.

L'acteur tenait à faire le déplacement en personne. "Il avait déjà fait publier un texte il y a dix ans pour les 70 ans de Romy, se remémore dans le Figaro la directrice du service du Carnet du jour du quotidien. Mais, à l'époque il n'était pas venu dans nos locaux. Cette fois, il a pris rendez-vous comme monsieur Toutlemonde, il est venu avec son assistant, sans prévenir les journalistes qu'il pouvait connaître (...)", raconte-t-elle, précisant qu'il était "ému" mais "n'a pas parlé de Romy", se contentant d'adresser son message, qui lui était bel et bien adressé.

Les deux acteurs se sont aimés à l'écran mais aussi et surtout dans la vie. Elle a alors 20 ans, lui 23. Ils se fiancent en 1959 et partagent cinq années de vie commune marquées par un amour intense. Mais lorsque Romy Schneider cède à l'appel d'Hollywood, loin, trop loin, d'Alain Delon, ce dernier la quitte avec une lettre de quinze pages et un bouquet de roses. Cinq ans plus tard, c'est au bord d'une Piscine qu'ils regarderont tous deux les reflets de leur amour perdu.