publié le 16/03/2019 à 12:30

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Lara Fabian !



Au cours de l'émission, l'interprète de Immortelle est notamment revenue sur les caricatures dont elle a été la cible tout au long de sa carrière, dans Les Guignols de l'Info mais aussi dans certains talk-shows comme celui de Yann Barthès.Longtemps blessée par ces critiques, Lara Fabian explique aujourd'hui qu'elle accepterait "avec plaisir" de participer à Quotidien afin d'avoir "cet espace d'autodérision dans lequel on pourrait rire ensemble et même de moi parce que il n'y a rien de parfait dans ce que je suis (...) Il y a surement plein de bêtises que j'ai dites ou que j'ai faites et ça serait rigolo d'en rire ensemble pourquoi pas, je suis très belge pour ça, sachez-le". Avant de rajouter : "J'ai essayé de l'inviter plusieurs fois, je lui ai envoyé un magnifique bouquet d'orchidées pour lui demander s'il pouvait juste me recevoir, pour qu'on ait au moins une discussion pour arrêter cet acharnement qui me semble assez injustifié dans le sens où il me fait passer pour la femme la plus idiote de la terre..."

La chanteuse dit ne pas comprendre "la source du dénigrement" dont elle serait la victime. Aujourd'hui pourtant, elle avoue avoir lâché prise : "Je vais avoir 50 balais, j'ai une famille magique, j'ai des fans qui 30 ans après sont encore là, je remplis des salles de milliers de personnes (...) je vais quand même pas sauter à pied joints sur un mec qui ne m'aime pas !" Lara Fabian conclut en citant le manager de Michael Jackson : "Un jour quelqu'un s'approche de lui : "Vous savez qu'il y a un mec sur deux sur la Terre qui n'aime pas votre artiste ? Il fait "Mais ça m'en laisse toujours 4 milliards hein !".

Lara Fabian s'envole avec "Papillon"

Papillon c'est le 14ème album studio de Lara Fabian en trois décennies de carrière ! L'opus a déployé ses ailes le 8 février dernier, trois ans après Ma Vie dans la tienne, sorti chez Warner Music France et qui avait été certifié disque de platine.

"Papillon", le nouvel album de Lara Fabian

Le disque se compose de onze chansons inédites et en français, écrites et enregistrées à Montréal par l'interprète de Je t'aime et produite par Moh Denebi, récompensé à de nombreuses reprises par les équivalents suédois des Grammy Awards. Seconde collaboration importante sur cet album, celle de l’Américaine Sharon Vaughn, auteure-compositeure majeure de la pop et de la country.



Ce n’est pas la première fois que Lara Fabian, qui a vendu plus de 20 millions d'albums dans le monde, fait appel à Sharon et Moh. Les deux artistes avaient déjà participé à l’élaboration de Camouflage, son précédent opus tout en anglais sorti en 2017. Moh Denebi à propos de Papillon : "Nous avons évidemment voulu laisser une place prépondérante à l’identité artistique de Lara, à son timbre et ses capacités vocales fantastiques, mais en poussant le curseur vers des sonorités résolument actuelles, grâce à des arrangements mêlant sons électroniques et instruments classiques."



D’ailleurs, ce sont Ulf et Hendrik Jansen, collaborateurs réguliers d’artistes telles que Pink ou Britney Spears qui se sont occupés des arrangements des strings sur plusieurs titres de l’album. Réunissant la signature vocale de Lara Fabian, une production électro-pop et une orchestration classique, Papillon offre un son à la fois moderne et intemporel.



Après Papillon sorti en octobre dernier suivi de Je suis à toi, les deux premiers extraits du nouvel album, Lara Fabian dévoile aujourd'hui Par amour. Nous vous proposons de visionner le clip qui accompagne la chanson ci-dessous...

> Lara Fabian - "Par amour"

Le nouvel album sera bien évidemment présenté sur scène : rendez-vous en 2020 pour une tournée mondiale qui marquera le 50ème anniversaire de Lara Fabian ! L'artiste se produira notamment le jour de son anniversaire, le 9 janvier, au Forest National de Bruxelles, avant l'Olympia les 24 et 25 mars 2020.