publié le 06/05/2019 à 13:50

Après 19, 21 et 25, place à 30. La chanteuse britannique Adèle prépare actuellement son quatrième album, a-t-elle confirmé sur son compte Instagram le dimanche 5 avril.



"Bande de sauvages, 30 sera un disque drum and bass qui va vous contrarier", écrit-elle dans cette publication postée le jour de ses 31 ans, dimanche 5 mai, et accompagnée d'une série de photos d'elles en noir et blanc.

L'interprète de Rolling in the deep a-t-elle voulu faire une blague en annonçant le style de musique de son quatrième album ou va-t-elle changer radicalement de style ? Il faudra attendre, selon The Sun, la fin de l'année pour la savoir.

Le magazine britannique avait déjà annoncé, en juin dernier, que la chanteuse travaillait sur un nouvel album. "Elle est revenue au Royaume-Uni avec l’intention d’y écrire", assurait une source citée par le journal. "Un certain nombre de musiciens ont été approchés pour travailler avec elle, et elle a déjà écrit certaines de ses chansons".



Dans cette publication Instagram, la chanteuse britannique est également revenue sur l'année de ses 30 ans, notamment marquée par son divorce après sept ans de mariage, et s'est dite prête à aller de l'avant. "J'ai radicalement changé ces dernières années", écrit-elle. "Je suis encore en train de changer. L'année de mes 31 ans va être une grande année".