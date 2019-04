publié le 20/04/2019 à 21:44

Après 7 années de mariage et un enfant prénommé Angelo, né en 2012, la chanteuse britannique Adele a annoncé samedi son divorce d'avec Simon Konecki dans un communiqué transmis à l'Associated Press.



"Adele et son partenaire se sont séparés. Ils se sont engagés à élever leur fils ensemble, avec amour. Comme toujours, ils demandent de respecter leur vie privée. Il n'y aura pas d'autres déclarations", est-il écrit dans le texte. Simon Konecki et Adele s'étaient dit "oui" en 2016, après des années de relation.

La chanteuse aux 15 Grammy Awards avait annoncé officiellement son mariage avec Simon Konecki lors d'un concert à Brisbane, en Australie. Son ex-mari, de 15 ans son aîné, est un ancien financier, fondateur d'une organisation caritative qui promeut l’accès à l’eau potable dans le monde entier.