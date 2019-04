publié le 30/04/2019 à 18:13

Douze ans. Le 30 avril 2007, Grégory Lemarchal, star montante de la chanson française révélée par la Star Academy en 2004, est emporté par la mucoviscidose à seulement 23 ans. Son ancienne compagne, Karine Ferri, a combattu la maladie à ses côtés de 2005 à sa mort.



Si aujourd'hui l'animatrice a refait sa vie avec le footballeur Yoann Gourcuff, elle n'en oublie pas son ex-compagnon et continue de se battre contre la maladie avec l'association Gregory Lemarchal. Un combat encore relayé dans un post Instagram publié le jour même de l'anniversaire de son décès avec une photo de l'interprète d'Écris l'histoire, souriant et une citation : "Surtout, dites-leur de ne jamais baisser les bras !"

En légende, elle écrit : "Grégory a laissé sa marque dans le cœur de millions de gens, et dans le combat contre la mucoviscidose. Nous pensons à lui, et à ceux qui luttent contre cette maladie." Si Grégory Lemarchal a marqué les esprits de manière indélébile, il a pourtant passé très peu de temps sous les feux des projecteurs. Un succès fulgurant dès sa première apparition à l'écran, une carrière brève mais intense, retour sur le parcours d'un jeune artiste au destin aussi exceptionnel que tragique.

Les débuts du succès

Nous sommes le 3 septembre 2004, il est 20h50. Les téléspectateurs adeptes de télé-crochets zappent sur TF1 pour assister au premier prime de la quatrième saison de la Star Academy. Les candidats se présentent en chanson par groupes de trois. Arrive le tour de trois visages alors inconnus : Radia, Sofiane et Grégory, qui interprètent Tous les cris les SOS, de Daniel Balavoine.



Dès les premières notes, Grégory Lemarchal vole la vedette de ses concurrents. Sa voix, cristalline et puissante, impressionne le public, qui scande son nom une fois la chanson terminée. Le jeune homme est à l'écran depuis quelques minutes et il annonce déjà la couleur de l'émission.

> Grégory Lemarchal - "Tous les cris les SOS"

Au lieu de subir la maladie, j'ai toujours décidé d'aller de l'avant Grégory Lemarchal Partager la citation





Si, à 16 ans, il avait déjà fait un détour par Graines de star, c'est vraiment à la Star Ac' que tout commence. Quelques minutes avant cette prestation, les fans de l'émission ont été familiarisés au personnage via son portrait vidéo. Dans le court clip, le directeur de l'émission, Gérard Louvin, le présente comme "un de ceux qui chantent le mieux, qui a une vraie personnalité, qui a une vraie gueule".



Pascal Nègre, alors PDG d'Universal Music France, loue sa "voix exceptionnelle", admettant qu'il est l'un des meilleurs candidats de l'histoire du show. Surtout, le jeune homme de 21 ans se confie sur sa mucoviscidose : "Au lieu de la subir, j'ai toujours décidé d'aller de l'avant, et jusqu'alors ça m'a réussi". Sa mère évoque le combat de la famille, qui a "fait bloc" et croqué "la vie à pleines dents".



Dans les mois qui suivent, Grégory ne brille pas uniquement par la justesse de sa voix : son caractère affable et à fleur de peau en font l'un des plus appréciés du château. Notamment lorsqu'il fond en larmes durant le debriefing de sa propre interprétation, s'attirant les accolades bienveillantes de ses rivaux. Le 22 décembre 2004, comme tout le monde s'y attend, il remporte l'émission. La grande aventure commence : il empoche 1 million d'euros et démarre l'enregistrement de son album.

Un triomphe commercial

En avril 2005, Je deviens moi arrive dans les bacs. Un premier album studio porté par le tube Écris l'histoire. Le disque est double disque d'or en France et remporte un grand succès en Belgique francophone et en Suisse. En janvier 2006, il remporte le trophée de Révélation francophone de l'année aux NRJ Music Awards. En parallèle, le public se passionne pour son histoire d'amour avec la présentatrice Karine Ferri.



Artiste prometteur et people à part entière, il part en tournée à travers la France pour promouvoir son disque, et foule notamment le prestigieux sol de l'Olympia, comme le rapporte Libération. Le jeune artiste savoure le succès de ce premier album et retourne rapidement en studios pour enregistrer le second.

> Grégory Lemarchal - Ecris l'Histoire - Clip officiel

Malheureusement, l'état de santé de Grégory Lemarchal se dégrade très rapidement. Épuisé par sa tournée, il annonce au début de l'année 2007 une petite pause dans sa carrière, le temps de reprendre des forces. Il a malgré tout le temps de poser sa voix sur plusieurs morceaux originaux, dont Le Lien, De temps en temps et Restons amis.



L'album La Voix d'un ange sort le 18 juin 2007, à titre posthume, composé majoritairement de chansons qu'il a interprétées à la Star Academy : Grégory Lemarchal a succombé à sa maladie le 30 avril 2007

Un héritage puissant

Très vite après le choc, l'émotion : le 3 mai 2007, un millier de personnes assistent à ses funérailles, à la cathédrale de Chambéry, comme le rapporte La Dépêche. Il est enterré en Savoie. Ses parents, Laurence et Pierre, fondent en juin 2007 l'Association Grégory Lemarchal, dont le but est d'améliorer le bien-être des personnes atteintes de mucoviscidose, notamment en environnement hospitalier.



De cette carrière brève et fulgurante restent des chansons gravées dans le cœur des fans, mais surtout la lutte du jeune homme, que sa famille continue à mener. En ce 30 avril 2019, triste date anniversaire, les messages se multiplient. Outre Karine Ferri, l'ancien animateur de la Star Ac', Nikos Aliagas a publié une photo du jeune homme et lui, en légende "pour toujours".