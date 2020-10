publié le 07/10/2020 à 06:49

Une pluie de décibels, un refrain diablement efficace, une batterie qui cogne dur. AC/DC a réveillé toute la planète rock ce mercredi 7 octobre, dès 6 heures, en dévoilant Shot in the Dark, son nouveau single, en intégralité. Teasé depuis plusieurs jours, ce titre électrifiant est le tout premier extrait de leur nouvel album studio Power Up, le 13 novembre prochain.

Dès la première écoute, Shot in The Dark a quelque chose de familier. Il sonne comme un classique. Du pur hard rock, du pur AC/DC. Les Australiens puisent dans la même recette depuis 47 ans : un petit riff de guitare bluesy, du gros son et la voix rauque de leur chanteur. Une formule qui leur a permis d'écrire quelques-unes des plus grandes pages du rock'n'roll.

Avec AC/DC, pas de fioritures : AC/DC fait du AC/DC. On imagine déjà Angus Young, leur légendaire guitariste dans son éternel uniforme d'écolier, jouer le titre sur scène en faisant son fameux "duckwalk".

Un nouvel album en hommage à Malcolm Young

Shot in The Dark figurera donc sur le 17e disque des vétérans du hard rock, Power Up. Un titre qui évoque immédiatement l'univers électrique d'AC/DC. Leur cinquième album se nomme Powerage (1978).

Le successeur de Rock or Bust a été enregistré entre 2018 et 2019. Power Up contient des titres écrits par Augus Young et son frère Malcolm, décédé en 2017. "Cet album est en quelque sorte dédicacé à Malcolm, mon frère, a confié Angus au magazine américain Rolling Stone. C'est un hommage à lui, comme Back in Back était un hommage à Bon Scott (chanteur d'AC/DC mort brutalement il y a 40 ans à l'âge de 33 ans).