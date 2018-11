publié le 21/11/2018 à 13:35

À partir de 2019, vous ne serez plus obligé de dépenser de l'argent pour regarder un film sur YouTube. La plus grosse plateforme de vidéo en ligne au monde a décidé de concurrencer Netflix et Amazon en proposant des films gratuits à partir de janvier, selon le site Indie Wire. Il faudra tout de même s'attendre à une dizaine de coupures publicitaires en moyenne, pour visionner un film en entier.



YouTube propose déjà un large choix de films, que vous pouvez acheter, ou louer pour un visionnage unique. La plateforme détenue par Google, négocie actuellement avec la société de production américaine Metro Goldwyn Mayer (MGM), pour pouvoir diffuser sur le site, une centaine de films de leur catalogue. La firme américaine est notamment productrice de sagas emblématiques comme James Bond, Rocky ou encore Le Hobbit.

Aux États-Unis, une playlist de films gratuits a déjà été créée. Les américains peuvent visionner gratuitement des films comme Terminator, Rocky ou Quatre mariage et un enterrement.