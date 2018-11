YouTube adopte à son tour les stories pour concurrencer Instagram

Crédit : The Verge

publié le 30/11/2018 à 14:38

Les plateformes sociales n'échappent plus aux stories. Popularisé par Snapchat il y a quelques années de cela, ce format de vidéo particulièrement engageant est désormais proposé par Instagram, Facebook, Google, AirBnb, LinkedIn et certains médias. YouTube l'expérimente aussi depuis près d'un an auprès de sa communauté de créateurs de vidéos aux États-Unis. Les YouTube Stories sont désormais accessibles aux youtubeurs français.



Tous les utilisateurs ne peuvent pas en profiter. Il faut disposer d'au moins 10.000 abonnés pour bénéficier de l'option. Le format permet d'ajouter du texte, des musiques, des filtres ou des autocollants aux vidéos filmées à la verticale. Les stories de youtubeurs s'afficheront dès la page d'accueil de YouTube. Comme sur Instagram, un cerclage coloré signale les stories qui n'ont pas encore été consultées. Un système de commentaires permet aux internautes d'interagir avec les personnalités.

Contrairement au format éphémère initial des stories de Snapchat, qui faisait le sel de leur authenticité, les YouTube Stories ne s'effacent pas au bout de 24 heures. Elles sont disponibles jusqu'à sept jours après leur publication. Elles ont surtout vocation à donner de nouveaux outils aux youtubeurs pour communiquer avec leurs communautés directement à l'intérieur de la plateforme. YouTube espère ainsi fidéliser ces acteurs essentiels à son dynamisme et les éloigner d'Instagram qui a lancé cette année IGTV, une application dédiée aux vidéos à la verticale en concurrence avec YouTube.