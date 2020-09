Winston Groom, l'auteur de "Forrest Gump", est décédé à 77 ans

Winston Groom était un historien et auteur américain

publié le 18/09/2020 à 14:44

Avant d'être un film, Forrest Gump avec Tom Hanks et Robin Wright est un livre de Winston Groom. L'écrivain et historien américain est décédé le 17 septembre 2020 à 77 ans, comme l'a annoncé Karin Wilson, la maire de Fairhope (Alabama), où il résidait, sur sa page Facebook.

"C'est avec une grande tristesse que je vous annonce le décès de notre cher ami Winston Grrom. La ville de Fairhope perd aujourd'hui un auteur emblématique. Veuillez garder ses amis et sa famille dans vos pensées et vos prières", peut-on lire dans le message posté par Karin Wilson, illustré par une photo de Winston Groom, réalisé par sa fille Carolina. La cause du décès n'a pas été communiqué.

Né en 1943, Winston Groom souhaite d'abord devenir avocat avant de s'orienter vers l'édition. À son retour de la guerre du Vietnam, il est journaliste pour le Washington Star, journal spécialisé dans le traitement des affaires judiciaires et policières. À 32 ans, il prend sa retraite journalistique et se lance dans la carrière d'écrivain avec son premier roman : Tu connaîtras des jours meilleurs (1978), centré sur un groupe de soldats pendant la guerre du Vietnam. Son troisième roman Conversation avec l'ennemi est finaliste pour le Prix Pulitzer en 1963. C'est en 1986 qu'il publie Forrest Gump, adapté au cinéma en 1994 par Robert Zemeckis et récompensé, entre autres, par 4 Oscars dont celui du Meilleur film.