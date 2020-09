Madonna va réaliser le film de sa vie où la musique sera "le sujet principal"

publié le 16/09/2020 à 14:20

Comment Louise Ciccone est-elle devenue Madonna, l'icône de la pop ? C'est ce que le public pourra découvrir, entre autres, dans le biopic de la chanteuse, qui sortira dans les salles obscures. Comme le révèle le média américain Variety, la star va enfiler la casquette de réalisatrice pour le film de sa vie.

Dans ce nouveau projet, Madonna sera accompagnée par l'auteure et scénariste Brook Busey-Hunt, alias Diablo Cody, qui avait remporté en 2008 l'Oscar du Meilleur scénario original pour Juno. Si le titre du film est encore inconnu, il sera produit par Universal Pictures et permettra un voyage dans les cinq décennies de la carrière de Madonna, dont la musique, les tenues et les chorégraphies ont marqué des générations de fans.

Dans un communiqué, la star explique d'ailleurs : "Je veux transmettre l'incroyable voyage que la vie m'a fait en tant qu'artiste, musicienne, danseuse, être humain, qui essaye de se frayer un chemin dans ce monde". Elle poursuit : "Le sujet principal de ce film sera toujours la musique. La musique m'a permis de survivre et cet art m'a gardé en vie. Il y a tellement d'histoires inédites et inspirantes et qui mieux que moi pour les raconter ? C'est essentiel de partager les hauts et les bas de ma vie avec ma voix et ma vision des choses".