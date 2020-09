publié le 17/09/2020 à 09:00

Le Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez a trouvé sa présidente pour l'édition 2021 qui se tiendra en janvier prochain. Elle est actrice, réalisatrice, scénariste, humoriste sur scène et productrice aussi. Elle est liée aux films Une époque formidable, Tango, Pédale douce, Ma vie en rose, Le placard, Enfin veuve, Alibi.com, Brillantissime... Il s'agit de Michèle Laroque. RTL s'est rendu sur le tournage de son 3e film de réalisatrice pour recueillir ses premiers mots de présidente et lui faire remarquer qu'elle aurait la lourde tâche de succéder à José Garcia dont la présidence despotique et anarchique l'an dernier a causé bien du malheur à l'Alpe d'Huez...

"On sait que c'est un tyran. Ça va être facile pour moi parce que quoi que je fasse ça sera mieux, plaisante Michèle Laroque. Ça va être super sympathique. Plus que jamais on a besoin de rire. Dans n’importe quelle situation de crise la comédie est primordiale. Les gens quand ils rencontrent des acteurs de drames ils disent 'bravo' et pour les acteurs de comédie, ils disent 'merci'."

Ce qui est troublant c'est qu'au mois de janvier dernier, à l'Alpe d'Huez, Michèle Laroque nous avait présenté Chacun chez soi, son deuxième film de réalisatrice. Il n'est pas sorti comme prévu à cause de la Covid et sera nos écrans en début d'année prochaine. Et là, elle termine le tournage de son troisième long-métrage, Alors on danse, une histoire d'adultère et de famille entourée notamment d'Isabelle Nanty, Patrick Timsit et Thierry Lhermitte. Un film qu'elle a fini d'écrire pendant le confinement.