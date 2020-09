"Jurassic World : Le Monde d'après" : que sait-on déjà de la suite de la saga ?

publié le 15/09/2020 à 16:38

La suite de la saga Jurassic World avec Dominion a désormais son titre français : Le Monde d'après, comme l'a révélé CinemaTeaser.

Jurassic Park sorti en 1993 est le premier volet d'une franchise qui continue de faire frissonner les amateurs de dinosaures. En 2015, la franchise se renouvelle avec Jurassic World de Colin Trevorrow avec Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie) et Bryce Dallas Howard (Rocketman). Sort ensuite Jurassic World : Fallen Kingdom qui permet au public de retrouver Jeff Goldblum (Ian Malcom). Et en 2021 sortira Jurassic World : Le monde d'après, sixième film de la saga qui va réunir pour la première fois le trio originel : Laura Dern (Ellie Sattler), Sam Neill (Alan Grant) et Jeff Goldblum.

Avec la reprise du tournage de Jurassic World : Le Monde d'après depuis la mi-août 2020 que sait-on déjà du film, qui se déroulera juste après l'arrivée des dinosaures dans notre civilisation, vue dans Jurassic World : Fallen Kingdom ? Scénario, casting, nouveaux personnages... Découvrez tout ce qu'il faut savoir avant l'arrivée de la première bande-annonce du film de Colin Trevorrow.

Des rôles importants pour Dern, Neill et Goldblum

C'est en septembre 2019 que le retour de Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum dans la franchise. Et afin de contenter les fans de toutes les générations, l'interprète du Docteur Alan Grant a tenu à en dire plus sur l'importance de ce retour. "Nous sommes là tout au long du film", résume-t-il au média Yahoo ! Le tournage du film devrait reprendre autour du 6 juillet dans les studios Pinewood, pour le plus grand plaisir de Sam Neill : "Nous allons vivre ensemble pendant 3 ou 4 mois, ça va donc être fun. Et tout le monde aime aussi Chris [Pratt] et Bryce [Dallas Howard], donc je pense que nous serons tous contents".

De son côté Chris Pratt compare Le Monde d'après à Avengers : Endgame, le film qui a réuni tous les super-héros de l'univers Marvel au cinéma en 2018 : "Tout le casting de Jurassic Park sera de retour. C'est comme Endgame qui réunissait tout le monde pour Marvel. C'est un film énorme. Nous serons dans le monde entier".

Une intrigue centrée sur l'adaptation à cette nouvelle ère du Jurassic

Jurassic World : Fallen Kingdom se termine avec les dinosaures hybrides qui sont sauvés par la jeune Maisie et qui envahissent les villes. Lors d'un discours au Sénat, le professeur Malcolm explique que rien n'a préparé l'humanité au retour des dinosaures et que nous devrons apprendre à cohabiter avec eux. Le Monde d'après devrait donc nous montrer si un équilibre a été trouvé. Selon le média américain The Hollywood Reporter , voici les autres détails du scénario : "Bien qu'Owen Grady (Chris Pratt) et Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) seront au centre de ce séisme dans l'histoire de l'humanité il y aura quelque chose d'intéressant d'observer : comment les gens qui ne possèdent pas d’expertise scientifique et militaire s'adaptent à cette nouvelle situation".

De son côté, le réalisateur a expliqué au blog Jurassic Out Post, que l'histoire montrerait aussi "comment les dinosaures sont vendus aux quatre coins du globe plutôt que d'être enfermés dans un parc comme les précédents films". On verra aussi comment Maisie et Owen s'occupent de Maisie, la petite-fille de Benjamin Lockwood, l'ex associé de John Hammond. Elle est en réalité le clone de la fille de Benjamin, décédée dans un accident de voiture.

De nouveaux personnages

Avant de parler des nouveaux personnages, sachez que Le Monde d'après permettra de retrouver Franklin Webb (Justice Smith), Dr Henry Wu (B.D. Wong), Zia Rodriguez (Daniella Pineda), Maisie Lockwood (Isabella Sermon) de Fallen Kingdom, mais aussi Lowery Cruthers (Jake Johnson) et Barry Sembène (Omar Sy) de Jurassic World. Comme l'a révélé le média américain Deadline, DeWanda Wise (Nola Darling n'en fait qu'à sa tête) rejoint la franchise Jurassic Park pour "un rôle principal". Elle partagera l'affiche avec Dichen Lachman (Altered Carbon), Scott Haze (Venom).