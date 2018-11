publié le 01/11/2018 à 16:45

C'est un album qui devrait avoir une grande force nostalgique pour les fans de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan. Baptisé Avec toi, ce disque entend encapsuler l'émotion des derniers concerts de la chanteuse. "Le fait d'enregistrer cet album était la suite logique de l'hommage que j'avais consacré à Johnny au Grand Rex au printemps dernier, raconte Sylvie Vartan sur son compte Facebook.



"J'avais envie de chanter ses chansons, d'entendre ma voix sur ses mots, continue-t-elle C'était quelque chose de très émouvant pour moi. J'avais envie de me souvenir de lui dans sa beauté, sa force et sa jeunesse. C'est-à-dire la période que je connais le mieux car j'ai partagé ces années avec lui, sur le plan personnel, professionnel et passionnel".

Avec toi sortira le 30 novembre 2018, un album de reprises enregistré à Los Angeles qui contiendra 14 chansons parmi les plus célèbres de Johnny Hallyday et une quinzième piste en guise de conclusion : une reprise de In My Life des Beatles.

La pochette de "Avec toi" de Sylvie Vartan Crédit : Sony Music

La pochette de l'album est une photographie en noir et blanc où l'on peut voir la jeune Sylvie Vartan sur scène avec, derrière elle, l'ombre immédiatement reconnaissable de Johnny et sa célèbre banane. Des clichés exclusif signés Jean-Marie Périer seront inclus dans l'album et une centaine seront même signés de la main de la chanteuse.