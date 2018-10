Laeticia Hallyday recadre Sylvie Vartan et Nathalie Baye après leurs critiques

publié le 25/10/2018 à 18:07

Un peu moins d'une semaine après s'être entretenue sur RTL et TF1, Laeticia Hallyday continue d'accompagner la sortie de l'album de son mari disparu, Johnny Hallyday. La veuve du rockeur s'est confiée dans les pages de Paris Match et est très directement revenue sur les attaques et critiques des autres membres de la famille Hallyday. Elle s'est longuement expliquée sur sa main tendue aux enfants déshérités du chanteur David et Laura et aussi sur les mères de ceux-ci.



"Certains porches de Johnny n'ont pas été tendres avec vous... en voulez-vous à Sylvie Vartan, par exemple, pour les propos qu'elle a tenus", interrogeait l'hebdomadaire. "Oui, cela m'a fait énormément de peine, a répondu Laeticia Hallyday. Elle parle d'un homme qu'elle a connu il y a cinquante ans, et Nathalie [Baye, ndlr] il y a trente-six ans. Ce n'est pas celui avec lequel j'ai vécu vingt-trois ans et qui est parti heureux. Un homme change avec le temps".

Depuis les révélations concernant les modalités de la succession de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan n'avait que peu réagi, se contentant peu ou prou de faire part de sa consternation. "J'ai toujours eu des rapports courtois avec elle, mais je dois dire qu'aujourd'hui, la donne est différente. (...) Je n'ai rien à lui dire aujourd'hui", avait déclaré Sylvie Vartan en février dernier.

De son côté, Nathalie Baye n'avait pas mâché ses mots pour parler de Laeticia. "La multitude de mensonges et d'attaques circulant dans la presse et sur les réseaux sociaux me fait sortir de mon silence", expliquait-elle. "Johnny aimait ses enfants, les aînés David et Laura ainsi que Jade et Joy. Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère", confie l'actrice. Et d'ajouter : "Johnny en a beaucoup souffert, David et Laura aussi".