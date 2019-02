Gérard Jugnot bien vivant dans Les Grosses Têtes

publié le 04/02/2019 à 18:24

Aujourd'hui, lundi 4 février 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qu’on peut lire dans Libération et entendre se libérer sur RTL : Marcela Iacub.

Une Grosse Tête qui cartonne avec son spectacle « Fat and Furious » au théâtre du Marais : Melha Bedia.

Une Grosse Tête passionné par son jardin, ses ruches et les blondes à forte poitrine : Elie Semoun.



Une Grosse Tête qui a remporté vendredi le Grand Concours des animateurs, mais qui va devoir confirmer cette performance dès maintenant : Christophe Beaugrand.



Une Grosse Tête qui a passé le weekend à insulter tous les animateurs TV qui ne l’avaient pas invité dans leurs émissions : Pierre Benichou.



Une Grosse Tête bien vivante malgré ce qu’on raconte sur les réseaux sociaux : Gérard Jugnot.

Les Grosses Têtes du lundi 4 février 2019 Crédit : Kervin Portelli

