Steevy s’emmêle les pinceaux avec les noms propres

Aujourd'hui, vendredi 1er février 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui trouve qu’il y a finalement plus de bonnes mesures à l’opéra qu’en politique : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête qu’on surnomme « L’engrais du Mans » tellement il a développé sa culture : Steevy Boulay.

Une Grosse Tête qui va jouer les prolongations du rock’n roll au Stade de France avec 1000 rockeurs : Philippe Manœuvre.



Une Grosse Tête qui joue "Amoureux" au Théâtre de 10 heures : Titoff.



Une Grosse Tête dont la vitesse de ses répliques ne sera jamais limitée : Laurent Baffie.



Une Grosse Tête qui dès qu’il chante, nous fait l’Eurovision à lui tout seul : Eric Laugérias.

Les Grosses Têtes du vendredi 1er février 2019 Crédit : Kervin Portelli

