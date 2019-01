La différence entre chenille et queue leu-leu expliquée à Arielle Dombasle

publié le 30/01/2019 à 18:23

Aujourd'hui,mercredi 30 janvier 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui peut à la fois être dans la lune et réaliser : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui n’a pas un poil dans la main mais carrément un chat dans la tête : Philippe Geluck.

Une Grosse Tête qui a disparu des radars dans les avions mais qu’on a la chance d’avoir retrouvé sur scène : JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête qui contrairement à Neymar n’a jamais les chevilles qui enflent : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui entre deux dates de tournée avec Isabelle Mergault, vient sécher ici aux Grosses Têtes : Gérard Jugnot.



Une Grosse Tête qui peut vous chanter « Tombe la neige », sans augmentation du prix des consommations : Pierre Benichou.

Les Grosses Têtes du mercredi 30 janvier 2019 Crédit : Kervin Portelli

