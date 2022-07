Mick Jagger : pourquoi la carrière solo de la rockstar n'a pas convaincu

Le sujet du jour. Cette année, le plus célèbre des groupes de rock, The Rolling Stones, fête ses soixante ans. Derrière des albums mythiques et des tournées mondiales, certains des membres ont également essayé de percer, mais en solo.

Après s'être fâché avec Keith Richards, le batteur des Stones, Mick Jagger, chanteur et compositeur du groupe, a décidé de lancer sa propre carrière, en 1985. Pourtant, la rockstar ne va pas obtenir le succès escompté.



Pourquoi en parle-t-on ? Peut-on dire que Mick Jagger en solo, n'a jamais réellement convaincu ? Les Rolling Stones sont-ils réellement indivisibles ?

Analyse. "J'ai eu la chance, le privilège, de l'interviewer pour son premier album en 1985, She's the Boss, il était chez Sony. Je dois dire qu'on l'a fait parce que c'était Mick Jagger, on n'était pas du tout convaincu par la musique qu'on écoutait. Il était persuadé que ça allait marcher. Il était persuadé qu'il allait faire une grande carrière, en parallèle des Stones. Parfois sur scène il disait, 'I'm Mick Jagger of The Rolling Stones' (…) il avait envie d'être le seul élément que tout le monde adorait, que tout le monde adulait, mais malheureusement, ou heureusement, c'est un groupe les Rolling Stones", explique Georges Lang, spécialiste rock'n'roll à RTL.





