"J'aimerais beaucoup qu'on prenne un petit café ou un petit verre de vin ensemble parce que maintenant je suis majeur". C'est ce qu'a proposé en direct le jeune Panayotis Pascot à Gérard Depardieu ce jeudi 5 mars au micro de RTL.

Une proposition culottée de la part de cet humoriste précoce actuellement sur scène avec son spectacle, baptisé Presque, qu'il joue au Grand Point-Virgule à Paris. À 21 ans, le jeune homme originaire de Poitiers réalise un seul en scène original où il tourne beaucoup en dérision ses parents. S'il se permet de tutoyer ce monstre sacré du cinéma français, c'est que Gérard Depardieu a une place particulière dans le cœur de l'artiste, car il avait dérobé son numéro alors qu'il était seulement âgé de 13 ans et effectuait un stage de troisième chez une attachée de presse.

"Je voyais tous les numéros de stars sur leurs ordis et j'ai décidé de voler tout le réseau de numéros des attachés de presse. J'ai contacté plein de stars en leur disant que je faisais des petites interviews", explique Panayotis Pascot qui, malgré son nom, n'a aucune origine grecque. Ce trublion connu grâce à ses apparitions télé dès l'adolescence dans Le Petit Journal raconte comment il avait à l'époque appelé Depardieu.

"Il m'avait dit : 'Tu veux être journaliste ? C'est un métier de merde fais pas ça'. J'ai dit architecte et on a parlé d'architecture. Il m'a dit : 'Je sens que tu veux faire du beau et si tu veux faire du beau, fais du beau, cherche pas d'excuse', et il a raccroché", confie Panayotis Pascot.

J'aimerais prendre de tes nouvelles, j'ai lu ton livre 'Monstre' et j'aimerais beaucoup en parler avec toi Panayotis Pascot dans son message vocal à Gérard Depardieu.





C'est à ce moment-là que le jeune homme décide d'arrêter d'interviewer les gens et d'essayer de faire lui-même "des blagues". Thomas Sotto a décidé de l'appeler en direct afin que Panayotis Pascot lui parle après toutes ces années.

"Bonjour Gérard, c'est Panayotis. J'aimerais prendre de tes nouvelles, j'ai lu ton livre 'Monstre' et j'aimerais beaucoup en parler avec toi et en ce moment je suis dans un studio à RTL", lui confie l'humoriste et comédien sur sa messagerie. "J'aimerais beaucoup qu'on prenne un petit café ou un petit verre de vin ensemble parce que maintenant je suis majeur", lui propose ensuite le jeune homme, qui se consacre désormais au one-man-show et au cinéma.

Le jeune homme décrit son spectacle comme un "stand-up tendre basé sur les sentiments". "J'aime bien cette citation de Depardieu : 'Chaque homme est un monde qui a de la lumière et de l'ombre'. Le stand-up, c'est plus montrer l'ombre qu'on a tous au fond de nous", conclut Panayotis Pascot.