Gerard Depardieu the famous French actor is in Algiers for a film about Ahmed Bey who is the last bey of Constantine in the regency of Algiers, from 1826 to 1848. #Cinema #Hollywood @sofisia #Algeria #History #France #Algiers #SofiaBoutella #Climax #Nouvellevague #acteur #Film pic.twitter.com/sklKsaWgzi