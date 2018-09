publié le 08/09/2018 à 14:38

La paternité est un thème qui lui est cher. Il y a trois ans, Gérard Darmon écrivait un livre sur son propre père, ce mois-ci, le comédien revient sur les planches dans une pièce sur la paternité.



L'acteur est à l'affiche de L'Ordre des choses, au théâtre de la Michodière, à Paris, à partir du 25 septembre. Une pièce écrite par Marc Fayet et mise en scène par Richard Berry, avec Pascale Louange et Vincent Desagnat. "J'aime la légèreté de cette pièce qui parle de sujets assez profonds, comme la stérilité, la procréation médicalement assistée", explique Gérard Darmon.



Du côté de sa vie privée, la paternité est d'autant plus importante pour l'acteur qu'il est à nouveau papa depuis l'année dernière, à 69 ans. "On accueille mieux un bébé sur le tard qu'on ne l'accueille à 20 ans", estime Darmon, conscient de son âge. "Vous savez, il m'arrive de gamberger, je pense à après, mais je me dit qu'il y a des gens autour de moi, sa mère, ses frères et sœurs qui prendront le relais", explique l'acteur.

Gérard Depardieu est subtil et intelligent

Interrogé sur la présence de Gérard Depardieu aux 70 ans de la Corée du Nord, Gérard Darmon rappelle son amour pour l'acteur. "Il se fixe ses limites. J'aime cet artiste, je ne connais pas l'homme personnellement. Il a envie de provoquer, de s'amuser, c'est un homme subtil et intelligent, très sensible. Alors je peux concevoir la Corée du Nord, moi aussi, j'irais bien là-bas. Pourquoi pas", s'amuse Darmon.