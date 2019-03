publié le 07/03/2019 à 11:46

Convoi exceptionnel, le dernier film de Bertrand Blier n'est pas un long-métrage comme les autres. Ses personnages, incarnés notamment par Christian Clavier et Gérard Depardieu, jouent des acteurs dans une grande valse de méta-cinéma. Les deux géants du septième art français jouent une sorte de grande mise en abîme du métier d'acteur. L'intrigue s'amuse des codes d'un tournage en distribuant, en plein milieu d'une scène des pages de script à des personnages-acteurs. Pour mieux comprendre le concept, la bande-annonce du film est d'un grand secours.



Pour évoquer cette mise en scène très particulière, Bertrand Blier et Gérard Depardieu se sont amusés à reproduire ce dispositif de mise en scène sur RTL. À question sérieuse, réponse absurde. Les deux hommes se sont mis à évoquer les fameuses "pages" que les personnages de Convoi exceptionnel reçoivent et prononcent tout au long du film. Des "pages" comme autant de métaphores des rôles que nous jouons tous, acteurs ou non dans la vie. Et pour Gérard Depardieu, les plus grands utilisateurs de ces "pages" de script, les plus grands comédiens de la vie sont sans doute les hommes politiques.

> CONVOI EXCEPTIONNEL Bande Annonce (Comédie, 2019) Christian Clavier, Gérard Depardieu

"Les mecs, ils reçoivent leurs pages. En politique par exemple - moi ça m'intéresse pas la politique - mais je vois le festival de pages ! Je sais pas combien de pages ils distribuent l'autre... Macron. C'est incroyable ! Et Doudou Philippe [Édouard Philippe], c'est hallucinant : il te raconte un truc, le lendemain un autre. Mais qui écrit ces pages ?" Fine critique, mêlée de fantaisie, de la comédie jouée au quotidien - selon Gérard Depardieu - par les hommes politiques français.

"Eh bien c'est eux, répond alors Christian Clavier. Ou des gens autour..." Et Gérard Depardieu d'enfoncer le clou de l'absurde : "C'est Juppé ?". Et Clavier de quitter le monde de l'absurde pour revenir à l'interview : "Ah, non, non, il va faire autre chose lui maintenant... Mais je vais répondre à la première question parce que Bertrand [Blier], ça ne l'intéresse pas de répondre sérieusement..."