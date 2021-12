VIDÉO - Pierre Richard pousse un coup de gueule contre les rumeurs sur sa santé

"Et voilà encore les charognards !" Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter ce 24 décembre, l'acteur et réalisateur français Pierre Richard ne mâche pas ses mots à l'encontre de quelques publications qui ont dernièrement assuré que l'artiste souffrait de graves problèmes de santé. Il vise particulièrement Voici et France Dimanche.

L'octogénaire assure ne pas être "condamné", malgré les propos alarmistes de ces médias, et rassure ses fans, expliquant ne souffrir que d'une arthrose au genou. Cette dernière le contraint de marcher avec une béquille, mais il explique qu'il n'aura "bientôt" plus besoin de cette aide.

Mais bien que ces rumeurs soient, répètent-ils, infondées, cela aurait été "encore pire" s'il s'agissait de vraies informations car ce serait "une intrusion dans sa vie privée" qui le priverait de son droit de ne pas évoquer ses problèmes de santé. "La seule chose à laquelle je suis condamné, c'est de subir ces articles que je trouve ignobles", conclut-il.