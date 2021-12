Snoop Dog, Djibril Cissé, Booba... ces stars à louer pour votre anniversaire

Pourquoi ne pas s'offrir une star pour votre anniversaire ? C’est le nouveau cadeau tendance : une vedette américaine ou une vieille gloire française pour fêter un événement important. Effet waouh garanti ! Et ça marche du feu de dieu, c’est ce que nous dit M, le magazine du Monde.

Votre frère est fan de l’OM? Pour 50 euros, c’est Djibril Cissé qui lui souhaite un happy birthday en vidéo. L’anniversaire de mariage de papa et maman ? C’est Jean-Pierre Foucault qui s’y colle, pour 150 euros. "Très appliqué", dit Maroussia, "il a parlé de réponse A, de réponse B, il a même fini par “Et c’est mon dernier mot”, comme dans Qui veut gagner des millions ?.

Ce sont les tarifs pratiqués sur Big Up, une plateforme française qui sert surtout à collecter des fonds pour des associations. On y trouve toute une galerie de célébrités, avec une photo, une petite présentation, et le prix qu’elles ont fixé.

40.000 célébrités sur catalogue

Il suffit de renseigner le prénom du bénéficiaire, l’événement concerné et de livrer une petite anecdote émouvante qui permettra de personnaliser le message. Un numéro de carte bleue et voilà : en sept jours maxi, ou vingt-quatre heures avec l’option "livraison rapide", une vidéo arrive par e-mail. Généralement du fait maison depuis le canapé ou devant la haie dans le jardin, mais ça n’a pas d’importance: c’est une star, rien que pour nous.

Comme souvent, le concept nous vient des États-Unis. Le pionnier s’appelle Cameo : 40.000 célébrités sur catalogue, 1,3 million de vidéos expédiées l’an dernier, soit 89 millions d’euros de revenus, et l’entreprise en prélève 25%.

Caitlyn Jenner, Snoop Dog, Chuck Norris

Le best-seller, c’est l’acteur Brian Baumgartner qui joue un comptable dans la série The Office. À raison de 200 euros pour les particuliers, mais dix fois plus pour les entreprises, son propre compte en banque s’est arrondi d’un million de dollars. Cela c’est la star la plus demandée, mais la plus chère, c’est l’ancienne athlète Caitlyn Jenner qui fait maintenant de la télé : 2.200 euros la prestation.

Le plus rare, c’est le rappeur Snoop Dog, qui n’est pas toujours en stock. Plus modestement, les commerçants de Bastia se sont offert les vœux de l’acteur Chuck Norris. 328 euros, le prix d'un super buzz.

Samy Naceri, Pascal Légitimus, Véronique Genest

Côté frenchies, on peut se payer Henri Leconte à partir de 70 euros, des footballeurs en veux-tu, en voilà, et des basketteurs, des judokas. Evidemment, une palanquée de "Vus à la télé", des animateurs, des chroniqueurs, des candidats à tout ce qu’on veut. Et puis des comédiens: Samy Naceri, Pascal Légitimus, et Véronique Genest, que l'on retrouve aussi sur le site français Vidoleo.



Avec un tarif moyen de 30 euros, les vedettes les plus actives arrivent à empocher 5.000 euros par mois. L’ancien journaliste sportif de France TV Patrick Montel n'est qu'à 20 euros mais il cumule : il est sur trois sites à la fois. Il commente vos événements privés sur le même ton enflammé qu’une compétition d'athlétisme.

Le "meet and greet"

Déjà plus de cent vidéos à son actif. Une façon pour lui de continuer à exister. "Pendant trente-cinq ans, la télévision a été une drogue dure. Quand vous arrêtez, vous descendez au sous-sol. Alors vous le décorez". Il précise quand même qu’il trouve ça un peu indécent que ce soit rémunéré.



Prochaine étape: le "meet and greet", "rencontrer et saluer". Dans certains concerts d’artistes américains, les spectateurs déboursent plusieurs centaines d’euros pour accéder à leur idole en coulisses. 825 euros pour Booba, 627 euros pour Mariah Carey. Pour une coupette de champagne, un selfie avec sourire forcé et un poster signé à la va-vite. Mais aussi, une petite part de rêve.