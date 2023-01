VIDÉO - Paris 2024 : l'étonnant échange entre Paris Hilton et les organisateurs des JO de Paris

Les Américains ne manquent pas d'humour... et Paris non plus. Ce dimanche 15 janvier, à 558 jours du coup d'envoi des Jeux olympiques de Paris 2024, le diffuseur américain NBC de la quinzaine sportive s'est fendu d'une première bande-annonce tonitruante. Et pour cause, ces derniers ont fait appel à Paris Hilton, l'héritière de la chaîne d'hôtels du même nom.

"L'été prochain, tous les yeux seront tournés vers... Paris", annonce la publicité en anglais, réalisée avec un accent bien français très perceptible. Publiée sur Twitter, la bande-annonce n'a pas manqué de faire réagir les internautes. Portant le même nom que la capitale française, l'Américaine n'hésite pas à surfer sur son image et à faire preuve d'autodérision.

Dans le spot publicitaire, NBC multiplie les images sportives, avant que Paris Hilton ne finisse pas comprendre... "Ah, l'autre Paris...", déclare-t-elle, désabusée. Un clin d'œil qui semble avoir fait sourire les organisateurs de la prochaine olympiade. En effet, le compte officiel des Jeux olympiques de Paris 2024 n'a pas manqué de confirmer qu'il "s'agissait [bien] d'eux".

"Ils devraient changer le nom" de Paris

"Paris, en France... Ils devraient changer de nom, c'est déroutant. Attendez, ils ont nommé la ville après moi ? Tu y crois ?", lance-t-elle dans une autre version de la publicité, publié sur les réseaux sociaux. Et de conclure : "Les Jeux olympiques à Paris ? C’est chaud !", en terminant la phrase en français.

Une référence directe à l'une de ses formules fétiches "That's hot". Ces mots sont aujourd'hui déposés par la jeune femme et sur lesquels celle-ci surfe depuis le milieu des années 2000.

Paris Hilton va-t-elle devenir l'égérie "officielle" de Paris 2024 ? Rien n'est moins sûr. Néanmoins, il faut s'attendre à des bandes-annonces toujours plus spectaculaires de la part des Américains. Et pour cause, pour s'offrir l'exclusivité de la diffusion des JO jusqu'en 2032, NBC a déboursé plus de 7,65 milliards de dollars, selon un contrat signé en 2014.

