JO 2024 : la moitié des mascottes seront finalement produites en France

L'information a créé de nombreuses critiques : 85 % des mascottes de Paris 2024 étaient originellement fabriquées en Chine et seuls certains modèles spéciaux, représentant 15 % du total, étaient réalisés en France. Mais une entreprise bretonne a accéléré la production de ces peluches rouges, des bonnets phrygiens dénommés "Phryges".

En effet, l'entreprise a recruté 40 personnes supplémentaires afin de produire 1.000 à 15.000 peluches par jour, explique TF1. En tout, ce sont deux millions de peluches qui doivent être produites, Chine et France confondues. Les mascottes produites en France devraient avoir l'avantage d'être moins coûteuses que celles provenant de Chine, précise TF1.

L'annonce de la mascotte avait fait la risée des réseaux sociaux, notamment par son design "rappelant un clitoris". À cela s'était ajouté la polémique autour de la production Made in China et nom française. "J'adorerais, et on se bat pour ça, qu'en France, on soit capable d'avoir suffisamment de matières premières et d'usines textiles pour fabriquer deux millions de peluches en quelques mois, le constat c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas faire", avait expliqué sur France 2 le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.

