publié le 13/09/2018 à 12:30

Deux mois après le début du "In my feelings" challenge, le défi inspiré par le chanteur Drake continue d'être relevé. A l'origine, il s'agit de danser à côté de sa voiture en marche, mais il y a des variantes. Une pilote mexicaine et une hôtesse de l'air l'ont par exemple réalisé à côté d'un avion...



Question sécurité, pas de panique, l'appareil était en fait remorqué. Rappelons tout de même que ce challenge peut être très dangereux. Plusieurs blessés ont été signalés, soyez prudents. C'est le cas en Espagne notamment où la police catalane a prévenu, sur les réseaux sociaux, que des "poursuites" pouvaient être engagées contre les pratiquants de ce challenge. "La sécurité routière n’est pas un jeu", a-t-elle posté.

Mise en garde américaine

Aux Etats-Unis également, la pratique inquiète le Conseil National de la Sécurité des Transports américain. Ce comité a d'ailleurs mis en garde contre ce défi viral sur Facebook : "être distrait de quelque manière que ce soit est dangereux et peut-être mortel (...) Concentrez-vous sur la maîtrise assurée de votre véhicule".