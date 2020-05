"Pirates des Caraïbes" : bientôt un reboot avec Karen Gillan dans le rôle principal ?

publié le 06/05/2020 à 16:02

3 ans après La Vengeance de Salazar, cinquième volet de la saga Pirates des Caraïbes, la franchise Disney revient sur le devant de la scène. Selon le très renseigné Thedisinsider, Disney serait en train de préparer un reboot de la franchise avec une héroïne principale.

Toujours selon le site américain, dont l'information n'a pas encore été confirmée par Disney, le studio aimerait que Karen Gillan, vue dans la série Doctor Who, les films Marvel Les Gardiens de la Galaxie, Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, ainsi que dans les nouveaux Jumanji, obtienne le rôle principal. Elle pourrait incarner Redd, héroïne des spectacles Pirates des Caraïbes dans les parcs d'attractions Disney. Une autre rumeur rapporte que le studio chercherait plutôt une "actrice racisée".

Dans tous les cas, le renouveau de la franchise est depuis longtemps dans les tuyaux. En octobre dernier, Disney annonçait que Craig Mazin (Chernobyl) et Ted Elliot, qui a travaillé sur les précédents films, prenaient la tête de la suite de la franchise. Jerry Bruckheimer, le producteur légendaire d'Hollywood (Bad Boys, Top Gun) et Chad Oman (Pirates des Caraïbes, Le plus beau des combats) assureront de leur côté la production de ce sixième film, dont le pitch est encore inconnu.