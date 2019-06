VIDÉO - Taylor Swift fait la paix avec Katy Perry dans son clip "You Need To Calm Down"

Taylor Swift - You Need To Calm Down (Lyric Video)

publié le 17/06/2019 à 17:22

Quelques jours après la "lyrics video", voici l'heure du véritable clip pour la nouvelle chanson de Taylor Swift You Need to Calm Down. Résolument critique de la haine en ligne et des discriminations qui touchent les personnes LGBTQ+, ce clip est une ode à la paix et à la bienveillance. On peut voir toute une galerie de personnages menant leurs vies tranquillement avec, à chaque fois, l'interruption outrancière de quelques porteurs de haine.



Taylor Swift, elle-même ne s'extrait pas de ce débat en scellant face aux caméras sa réconciliation avec Katy Perry. Les deux stars étaient en froid depuis les nominations aux MTV VMA's en 2015. La rappeuse Nicki Minaj avait critiqué la surreprésentation de chanteuses blanches et minces, attaque à peine voilée contre Taylor Swift. Cette dernière avait répondu qu'elle n'avait "rien fait d'autre que d'aimer et soutenir" Nicki Minaj dans sa carrière, ajoutant : "Ce n'est pas ton genre de monter une femme contre une autre".

Avalanche de stars

Katy Perry avait trouvé cette prise de position de Taylor Swift risible et avait tweeté le 22 juillet 2015 : "Je trouve ça ironique de brandir l'argument d'une femme montée contre une autre tout en tirant profit sans gêne du rabaissement d'une femme". En 2011, une embrouille pour une question de recrutement de danseurs pour les tournées simultanées des deux chanteuses avaient aussi fait naître une étincelle de colère. Mais, désormais, la hache de guerre est officiellement enterrée.

Pour ce clip, Taylor Swift a réuni une quantité incroyable de célébrités avec un effort particulier sur la représentation des stars ouvertement LGBTQ+. Nous avons compté : Katy Perry, Ciara, le roi des drag queens RuPaul et plusieurs concurrentes de son émission RuPaul's Drag Race, la présentatrice Ellen DeGeneres, le champion olympique de danse sur glace Adam Rippon, l'acteur Ryan Reynolds (Deadpool), Billy Porter (Pose), Laverne Cox (Orange Is The New Black), Tan France, Bobby Berk, Jonathan Van Ness, Antoni Porowski et Karamo Brown (les cinq garçons de Queer Eye sur Netflix), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family) et son mari Justin Nikita, le chanteur Adam Lambert, le chorégraphe Todrick Hall, l'actrice Hayley Kiyoko, la Youtubeuse engagée Hannah Hart...



Tous évoluent dans un monde ultra saturé et gorgé de référence pop. Le clip se termine sur un message politique : "Montrons notre fierté en exigeant de nos dirigeants, à un niveau national, que nos lois traitent tout le monde de façon égale. S'il-vous-plaît, signez ma pétition destinée au Sénat pour l'Equality Act sur le site change.org". À l'heure où nous écrivons ces lignes, plus de 200.000 personnes ont signé cette fameuse pétition.