"On n'est pas couché" : les noms des témoins du 29 février révélés

publié le 28/02/2020 à 16:07

Comme chaque samedi soir, Laurent Ruquier présentera son émission On n'est pas couché sur France 2. À cette occasion, l'animateur sera épaulé par deux nouveaux "témoins".

Ce samedi 29 février nous retrouverons donc Gaël Tchakaloff, déjà connue du public car il s'agit de son cinquième passage en tant que témoin dans l'émission. L'écrivaine et journaliste française est connue pour ses chroniques sur les hommes politiques dévoilant les coulisses du pouvoir et les candidats en campagne, et notamment celle d'Alain Juppé pour laquelle elle a été récompensée en 2016 par le prix Bernard-Mazières du livre politique.



À ses côtés, Philippe Besson, pour son quatrième passage comme témoin dans l'émission. Écrivain, dramaturge et scénariste français, il s'agit d'un ancien directeur des ressources humaines en entreprise. Philippe Besson a également été critique littéraire et animateur de télévision.