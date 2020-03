"On n'est pas couché" : Jonathan Lehman, Marc Lavoine... les invités du 29 février

Laurent Ruquier dans "On n'est pas couché"

publié le 29/02/2020 à 14:40

Laurent Ruquier, épaulés par Gaël Tchakaloff et Philippe Besson, recevra samedi 29 février sept invités dans On n'est pas couché. Tous viennent présenter une actualité personnelle, mais ils seront aussi libres de réagir aux débats d'actualité générale durant l'émission.

Parmi les personnalités présentes, les deux journalistes de renom, Jannick Alimi et Frédéric Delpech, présenteront leur livre co-écrit Le jour où la droite se saborda, aux éditions l'Archipel. L'économiste essayiste militant français, Thomas Porcher viendra parler de son livre Les Délaissés, qui aborde les oubliés de la mondialisation, aux éditions Fayard.

Toujours côté livres, le célèbre collectionneur et animateur français Pierre-Jean Chalençon, viendra présenter son ouvrage Appelez-moi l'Empereur, disponible dès le 4 mars aux éditions HarperCollins. De son côté, le Youtubeur, speaker et coach spirituel Jonathan Lehman présentera Les Antisèches du Bonheur, son nouveau livre, aux éditions HarperCollins également.

Le chanteur Marc Lavoine viendra quant à lui présenter son dernier album, Morceaux d'amour, un best-of de ses plus belles chansons et duos, avec sept titres inédits. Il parlera aussi de son spectacle Les souliers rouges, co-écrit avec Fabienne Aboulker. À l'affiche du spectacle Les souliers rouges dans le rôle de Ben, Le chanteur et comédien Benjamin Siksou offrira un live exclusif de son titre Aimer pour soi.