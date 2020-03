"On n'est pas couché" : les noms des témoins du 7 mars révélés

On n'est pas couché #ONPC

publié le 06/03/2020 à 14:30

Comme chaque samedi soir, Laurent Ruquier présentera son émission On n'est pas couché sur France 2. À cette occasion, l'animateur sera épaulé par deux nouveaux témoins.

Ce samedi 7 mars, nous retrouverons donc la journaliste Géraldine Muhlmann, qui sera présente sur le plateau de l'émission pour la 5e fois en tant que témoin. Journaliste et politologue, dont le visage n'est pas totalement inconnu des téléspectateurs de France 5 puisqu'elle a présenté pendant une saison et demi le magazine C politique.

Laurent Ruquier accueillera également Franz-Olivier Giesbert, éditorialiste, journaliste mais aussi biographe. Il est témoin sur le plateau d'On n'est pas couché pour la 4e fois.

Charge à Franz-Olivier Giesbert et Géraldine Muhlmann de poser des questions aux différents invités qui seront les suivants ce samedi 7 mars : Edwy Plenel, Ixchel Delaporte, Panayotis Pascot, Cali, Nicolas Vaude et Chloé Lambert.