VIDÉO - "On n'est pas couché" : les très sobres adieux de Ruquier à Angot et Consigny

publié le 09/06/2019 à 12:19

La séquence a duré moins de 30 secondes. Samedi 8 juin, pour le dernier numéro d'On n'est pas couché de la saison, Laurent Ruquier a remercié très brièvement ses chroniqueurs Christine Angot et Charles Consigny, qui ne feront plus partie du programme de France 2 à la rentrée prochaine, après respectivement deux et une saison au compteur et plusieurs polémiques, la dernière concernant l'écrivaine et ses récents propos sur l'esclavage.



"Je voudrais remercier Christine Angot et Charles Consigny d'avoir été de si bons partenaires pendant une saison. Ça a été un plaisir de travailler avec vous, merci à tous les deux", a déclaré l'animateur, avant de donner rendez-vous aux téléspectateurs "fin août début septembre", avec une toute nouvelle formule de l'émission. "On va travailler cet été", a-t-il assuré, promettant de renouveler ce programme des deuxièmes parties de soirée du samedi qui existe depuis maintenant 13 ans.

Merci Christine Angot et @CharlesConsigny ! Merci à vous de nous suivre chaque samedi sur Twitter et sur @france2tv : rendez-vous à la rentrée ! Bel été à tous ! #ONPC pic.twitter.com/ZXiJ5LsBTL — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) 8 juin 2019

Sur son compte Twitter, Laurent Ruquier avait dévoilé il y a quelques jours certaines des nouveautés présentées à la rentrée. "Il n'y aura pas de duo pour remplacer ou succéder à Christine Angot et Charles Consigny. La saison prochaine, les journalistes, éditorialistes ou témoins de l’actualité qui seront présents sur le plateau seront différents chaque semaine", a-t-il expliqué.

La saison prochaine , les journalistes, éditorialistes ou témoins de l’actualité qui seront présents sur le plateau seront différents chaque semaine . — Laurent Ruquier (@ruquierofficiel) 4 juin 2019