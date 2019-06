publié le 04/06/2019 à 19:35

Deux saisons et puis s'en va. Laurent Ruquier a annoncé que Christine Angot ne sera plus présente dans On n'est pas couché la saison prochaine. "Ni Charles [Consigny], ni Christine [Angot], ni personne d’autre", ne sera chroniqueur à partir de septembre 2019, a-t-il indiqué à 20minutes.fr ce mardi 4 juin.



"La saison prochaine, les journalistes, éditorialistes ou témoins de l’actualité qui seront présents sur le plateau seront différents chaque semaine", avait dévoilé en début d'après-midi sur Twitter Laurent Ruquier.

Et d'ajouter : "Il n’y aura pas de duo pour remplacer ou succéder à Christine Angot et Charles Consigny avec qui nous enregistrons, comme prévu, la dernière émission de la saison cette semaine". Une "décision prise il y a plusieurs semaine déjà (...) J'attendais qu'on me pose la question pour y répondre", a expliqué Laurent Ruquier.

La saison prochaine , les journalistes, éditorialistes ou témoins de l’actualité qui seront présents sur le plateau seront différents chaque semaine . — Laurent Ruquier (@ruquierofficiel) 4 juin 2019

Il n’y aura pas de duo pour remplacer ou succéder à Christine Angot et Charles Consigny avec qui nous enregistrons, comme prévu, la dernière émission de la saison cette semaine . — Laurent Ruquier (@ruquierofficiel) 4 juin 2019

Le présentateur et producteur a précisé à 20minutes.fr travailler sur une nouvelle formule de l'émission diffusée chaque samedi en deuxième partie de soirée depuis 2006. "C’est pour l’instant la seule décision prise et je vais travailler tout l’été sur la nouvelle formule", confirme-t-il.



Dimanche, Charles Consigny avait déjà annoncé qu'il ne serait plus chroniqueur dans l’émission en septembre, voulant se consacrer à sa carrière d'avocat.