publié le 04/06/2019 à 13:11

C'était une comparaison risquée et elle n'a pas manqué de mettre les téléspectateurs mal à l'aise. La chroniqueuse d'On n'est pas couché et écrivaine Christine Angot a pris la parole le samedi 1er juin 2019 pour parler du nouveau livre de Franz-Olivier Giesbert, Le Schmock. Dans ce roman, l'auteur revient sur la période hitlérienne et ses nombreuses contradictions. Une séquence de l'Histoire déjà évoquée précédemment par le témoignage bouleversant de Ginette Kolinka, rescapée d'Auschwitz.



Sur le plateau de France 2, Christine Angot s'est risquée à une comparaison entre deux catastrophes historiques, la Shoah et l'esclavage, pour montrer les singularités de ces deux phénomènes. "Le but avec les Juifs, pendant la guerre, c'était de les exterminer, de les tuer, commence Christine Angot. Ça introduit une différence fondamentale - alors qu'on veut confondre - avec l'esclavage des Noirs, envoyés aux États-Unis ou ailleurs, où c'était exactement le contraire. L'idée, c'était qu'ils soient en pleine forme pour les vendre et qu'ils soient commercialisables. Donc, non, ce n'est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes, c'est pas vrai que les souffrances infligées aux peuples sont les mêmes".

La séquence provoque immédiatement l'émotion sur les réseaux sociaux où elle est partagée très largement.

Ce moment où Christine Angot minimise l'horreur de l'esclavage pour souligner l'horreur de la Shoah... Ca se passe sur une chaîne du service public. C'est grave... #ONPC pic.twitter.com/Fl4ru9fUSP — Nils Wilcke (@paul_denton) 2 juin 2019

De nombreuses personnalités se sont emparées de la polémique. Le footballeur Didier Drogba a, par exemple, tweeté : "Incitation à la haine raciale par discrimination 2 Juin 2019 sur un plateau télé, mutisme des présentateurs et de la chaîne de diffusion... Les citer ne serait que leur donner une vitrine en ce monde, quelle image honteuse !"



Franz-Olivier Giesbert, qui semblait comprendre l'analyse de l'écrivaine a expliqué de son côté : "Lamentable polémique. Christine Angot n’a jamais dit que l’esclavage n’était pas une ignominie, un crime contre l’humanité. Il le fut tout au long de l’Histoire ! Mais de toute évidence, il n’était pas de même nature que la Shoah, basée sur l’extermination".



Laurent Ruquier, présentateur d'On n'est pas couché, a lui aussi voulu éteindre la polémique et lever toute ambiguïté : "La Shoah fut une abomination. L’esclavage en Afrique et le commerce des esclaves fût une abomination. Aucun doute. Ceux qui tentent de nous faire dire ou penser le contraire, à Christine Angot ou à moi, cherchent à créer une polémique inutile".

La Shoah fut une abomination . L’esclavage en Afrique et le commerce des esclaves fût une abomination. Aucun doute.

Ceux qui tentent de nous faire dire ou penser le contraire, à Christine Angot ou à moi cherchent à créer une polémique inutile . — Laurent Ruquier (@ruquierofficiel) 3 juin 2019