publié le 25/02/2018 à 02:36

Pendant plus d'un quart d'heure, Yann Moix et Christine Angot n'ont pu piper mot, relégués au rang de simples spectateurs lors de la vive joute verbale à laquelle se sont livrés Adrien Quatennens et Gaspard Koenig. "Vous pourriez être un duo de chroniqueur génial à On n'est pas couché", a d'ailleurs fait observer Yann Moix, déclenchant l'hilarité générale.



Il faut dire que bon nombre de sujets opposent le jeune député de La France insoumise à son rival d'un soir, le philosophe Gaspard Koenig, connu pour ses opinions libérales. Lorsque ce dernier attaque "l'extrême gauche" sur sa vision du salariat, il s'attire aussitôt les foudres de l'élu : "De qui parlez-vous ? Il y a une extrême gauche dans le pays (...) Mais moi je ne me considère pas d'extrême gauche. Est-ce que je dis de vous que vous êtes l'extrême libéral ?".

Après un bref débat quant à l'opportunité d'instaurer un revenu universel en France, initiative défendue par Gaspard Koenig et rejetée par Adrien Quatennens, l'élu coupe court en dénonçant les motivations politiques cachées de son contradicteur. "Vous avez été candidat à des élections (législatives, ndlr) et vous parlez d'un point de vue particulier qui est celui d'un militant politique". "Ah non !", s'offusque l'intéressé. Et de poursuivre : "J'ai été candidat aux législatives il y a cinq ans en indépendant. Je ne le referai plus jamais. C'était vraiment une énorme erreur".

Quel buzz, mes amis, quel buzz !





Un échange également biaisé par l'animosité qu'entretiendrait Gaspard Koenig à l'égard de La France insoumise, affirme Adrien Quatennens. "Vous avez écrit (dans Voyages d'un philosophe aux pays des libertés, ndlr) : 'On aimerait que les Insoumis aillent faire des reportages au Venezuela comme les fous de Dieu dans l'État islamique'", lance-t-il, indigné par le parallèle fait entre le parti politique et le groupe terroriste.



Là encore, Gaspard Koening s'outre : "La citation, c'est : 'Il faut que les gens qui ont des idées politiques aillent les vérifier sur le terrain comme je fais. Les insoumis au Venezuela, les fous de Dieu dans l'État islamique' et j'en mets encore quelques paquets".



"Quel buzz, mes amis, quel buzz !", coupe Yann Moix, spectateur impuissant de cette joute entre les deux hommes. "Christine Angot et Yann Moix", annonce à ce moment-là le maître de cérémonie Laurent Ruquier aux téléspectateurs, mettant ainsi un terme à ce duel 2.0 entre les deux hommes. Les deux chroniqueurs ne se font pas prier et entament l'interrogatoire d'Adrien Quatennens.