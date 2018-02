publié le 11/02/2018 à 04:54

On le connaissait chanteur, on le découvre auteur. Cali était l'invité de Laurent Ruquier pour présenter son roman, largement inspiré de sa vie, "Seuls les enfants savent aimer". Un livre traitant de la solitude d'un enfant ayant perdu très tôt sa mère, histoire largement inspirée de la vie du chanteur.



"Ce narrateur n'est pas concret, sa voix est faite de beaucoup de clichés", a tancé Christine Angot. D'un ton scolaire, pour ne pas dire martial, elle s'est lancée dans une démonstration des lacunes qu'elle avait perçues dans le roman de Cali. "Il y a un livre et il y a une confusion entretenue où on explique aux gens que écrire c'est ça. Mais non, ce n'est pas ça écrire. C'est pas ça."



Alors que Cali, échaudé, préparait sa réponse, Laurent Baffie, qui avait lu et apprécié le roman, s'est montré agacé de la sortie de la chroniqueuse. "Pardonnez-moi de vous couper mais c'est fou que vous sachiez ce que c'est écrire !" –"Je sais ce que ça n'est pas…" -"Ah bon… Pourquoi écrire ça n'est pas ça, a interrogé, las, l'humoriste. Vous pensez savoir, mais vous ne savez pas plus que moi ou lui… La nébuleuse a encore frappé."

Une pique que n'a pas goûtée l'écrivaine. Se retournant avec dédain vers Laurent Ruquier, elle a conclu l'échange par une question laconique. "C'est lui qui va m'expliquer ?"

L'émission, enregistrée, a visiblement été coupée au montage, ce qu'a regretté sur Twitter Laurent Baffie dans une série de tweet, en parlant de "Moi folle et méchante" pour faire référence à la chroniqueuse.

Quel dommage d’avoir coupé mon embrouille avec Angot, ça aurait vraiment mérité d’être diffusé même si ce n’était pas très bon pour elle... — Baffie Laurent (@lolobababa) 11 février 2018

Sur la 2 rediff de moi folle et méchante! — Baffie Laurent (@lolobababa) 10 février 2018

Après la brouille, Cali s'est montré quelque peu ironique. "Je suis très fier que mon livre soit jugé par une auteure aussi grande et magnifique que Christine Angot." Une remarque que n'a pas relevée la chroniqueuse endormie par le boniment.