publié le 04/04/2017 à 11:37

En perte de vitesse dans les sondages, Benoît Hamon a mis en ligne un simulateur de revenu universel, afin de rendre la mesure-phare de son programme plus concrète aux yeux des électeurs. Un peu trop ? Pendant une brève période, ce dispositif lancé le 3 avril a annoncé une perte d'argent pour une certaine catégorie de population. Une déconvenue, pour une mesure dont l'objectif est d’augmenter le pouvoir d'achat des Français.



C'est le magazine Marianne qui a révélé ce dysfonctionnement, qui ne concernait que les salaires moyens. Une personne touchant 2.200 euros par mois et 295 euros d'allocations familiales perdrait 7 euros par an. Une perte qui augmenterait avec le salaires : 32 euros disparus pour 2.300 bruts par mois, 94 euros pour 2.400... et pas moins de 301 euros pour 2.500 euros.

Un problème rectifié

Contactée par Marianne, l'équipe du candidat socialiste à l'élection présidentielle semble avoir très vite rectifié le problème, disparu en quelques minutes, et a admis qu'"il y a peut-être eu un bug". Le magazine souligne également que bien que le simulateur n'annonce plus de pertes d'argent, il n'indique aucune augmentation de salaire pour une personne gagnant 2.200 euros bruts et 293 euros d'allocations familiale, alors que toute personne en dessous de 2.800 euros devrait bénéficier du R.U.E.

Interrogée par Libération sur cet outil numérique, Julia Cagé, chargée des questions économiques de la campagne de Benoît Hamon, avait annoncé que l'équipe du candidat PS cherchait à rendre cette mesure, qui interpelle beaucoup, plus réelle aux yeux des électeurs sceptiques : "On a besoin de mieux communiquer et d’aider nos militants, explique l'économiste. Les personnes qu’ils croisent sur le terrain ont encore plein de questions précises", avait-elle exposé.