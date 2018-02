"On n'est pas couché" : "On a le droit d'être critiqué", dit Hugo Clément

publié le 18/02/2018 à 03:28

Il est le nouveau visage de Konbini. Hugo Clément était invité dans l'émission On n'est pas couché samedi 17 février pour parler de son nouveau poste et de ses derniers reportages. Son départ de l'émission Quotidien en décembre dernier avait fait beaucoup parler, tout comme un portrait de Libération, publié au début du mois de janvier.



Ce portrait, très à charge contre le journaliste, avait suscité de nombreux débats sur les réseaux sociaux entre ceux qui le trouvaient trop à charge et ceux qui l'estimaient justifié. Hugo Clément ne s'était pas exprimé sur le sujet mais a donné son ressenti dans l'émission de Laurent Ruquier. "Je pense que c'est la règle du jeu. Quand on accepte de s'exposer, ça fait partie du jeu d'avoir des gens qui critiquent, des gens qui disent des choses désagréables (...) On a le droit d'être critiqué".

En reportage en Sibérie au moment de la publication du portrait, Hugo Clément explique l'avoir lu quelques jours après sa sortie : "Ce n'est vraiment pas agréable. Il y a des choses graves dans la vie mais ça n'en fait vraiment pas partie", conclut-il.

> Hugo Clément - On n'est pas couché 17 février 2018 #ONPC