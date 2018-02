On n'est pas couché : le PS "est en train de sombrer" lance Delphine Batho

publié le 11/02/2018 à 03:30

"Le parti est en train de sombrer". Le constat, dressé presque avec légéreté par Delphine Batho, fait pourtant frissonner à gauche, où la division menace. Pourtant, la députée des Deux-Sèvres n'entend pas quitter le navire. Elle aurait même désiré en prendre la barre avant d'en être écartée.



Bien loin d'un Benoît Hamon qui avait rendu son tablier rose et décidé de fonder son propre mouvement, Génération. "Beaucoup d'amis de Benoît Hamon sont encore au Parti Socialiste. Il y a une certaine ambiguïté, je n'arrive pas trop à comprendre."

L'objectif de l'ancienne ministre est de maintenir au PS la capacité de gouverner. "Il y a toujours un espace politique pour une force de gauche[…] qui s'assume comme une force de gouvernement." Un trait de caractère que n'aurait pas, à l'entendre, son ancien mentor Jean-Luc Mélenchon, avec sa France Insoumise.

Malgré ses espoirs, l'ex-ministre reste lucide sur la situation du parti. "Le PS tel qu'il est n'a aucune chance de revenir aux responsabilités." En cause, le fonctionnement anachronique de l'organisation, qu'elle n'avait pas hésité à qualifier de mafia, parlant sur le plateau de France 2, de "sytème vérolé". "S'il n'y a pas des changements radicaux il n'y a aucune chance que le parti se relève de la situation actuelle. On est dans un système de confiscation d'un appareil et des moyens de cet appareil par une petite direction."



Le parti désignera son nouveau premier secrétaire au congrès qui se tiendra à Aubervilliers les 7 et 8 avril.