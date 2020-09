publié le 24/09/2020 à 12:14

Hommage à Juliette Gréco dont nous avons appris la disparition le 23 septembre avec un document extrait d’un album Poisson d’Avril. Le 1er avril 1966, le directeur artistique Claude Dejacques, avait réuni dans un studio du XIIIème arrondissement de Paris les artistes stars du label Philips : étaient présents Barbara, Johnny, Nougaro, France Gall, Claude François, Anne Sylvestre et Juliette Gréco…

Et en ce 1er avril tous avaient accepté d’échanger leurs succès du moment. Le défi était donc d’enregistrer la chanson la plus éloignée de son répertoire. Ils se sont tous bien amusés mais pour une raison qui reste encore inconnue le disque n’est jamais sorti ! Sauf que, parmi les artistes qui avaient gardé leurs enregistrements et qui surtout ont bien voulu les rendre public : il y avait Juliette Gréco.

Il a fallu attendre l’année 2003 pour qu’on découvre dans le volume 8 de son intégrale, sa version enregistrée ce jour-là de la chanson Le jouet extraordinaire de Claude François. Elle était une interprète hors-norme. Cette reprise du Jouet extraordinaire de Claude François est une preuve supplémentaire de son immense talent. Version enregistrée par Juliette Gréco en 1966. Gréco disait : "Pour moi une chanson est une œuvre théâtrale, une pièce qui dure deux minutes et demie".