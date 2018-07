publié le 27/01/2017 à 14:23

Attention les yeux ! I­ris Mitte­naere a dévoilé sa tenue de scène pour Miss Univers 2016, qui aura lieu le 30 novembre prochain à Manille (Philippines). Des plumes et des paillettes rouges pour une robe très Moulin Rouge. La jeune femme pose d'ailleurs près du célèbre cabaret parisien pour le plaisir de ses fans. Iris Mittenaere en profite pour remercier le lieu mythique qui lui a prêté le costume. "Un grand merci au Moulin Rouge pour mon sublime costume national ! J’ai pu faire découvrir mon pays de la façon la plus glamour", écrit-elle sur Instagram.



Quelques jours plus tôt, I­ris Mitte­naere avait publié les photos officielles de sa campagne pour Miss Univers. Sexy, glamour et motivée, la jeune femme de 24 ans compte bien arriver en tête du podium. L'an dernier, Flora Coquerel était arrivée 5e. Mais, pour trouver une Miss France gagnante de Miss Univers, il faut remonter en 1953 avec Christiane Martel.

I­ris Mitte­naere n'est pas prête de se décourager. Elle poste régulièrement des photos et des messages à ses fans, pour recueillir le maximum de votes. Selon les derniers sondages, la jeune femme est la 9e favorite de la compétition, avec Miss Argentine et Miss Slovénie (entre autres).



