Iris Mittenaere, Miss France 2016, est en lice pour décrocher la couronne de Miss Univers, le 30 janvier aux Philippines, qui accueille les 86 plus belles femmes du monde.

Les 8 favorites de "Miss Univers 2016" Iris Mittenaere, Miss France 2016, défend la France au concours de Miss Univers Crédits : MissUniverse.com | Date : voir la galerie

Iris Mittenaere, Miss France 2016, défend la France au concours de Miss Univers Crédits : MissUniverse.com | Date : Miss Argentine : Estefania Bernal, 21 ans, étudiante en communication. Crédits : Missuniverse.com | Date : Miss Slovénie : Lucija Potocnik, 24 ans, future professeure des écoles. Crédits : Missuniverse.com | Date : Miss Canada : Siera Bearchell, 23 ans, étudiante en droit. Crédits : Missuniverse.com | Date : Miss Australie : Caris Tiivel, 23 ans, mannequin et artiste. Crédits : Missuniverse.com | Date : Miss Thaïlande : Chalita Suansane, 21 ans, étudiante en microbiologie et plébiscitée par les internautes. Crédits : Missuniverse.com | Date : Miss USA : Deshauna Barber, 27 ans, militaire. Crédits : Missuniverse.com | Date : Miss Philippines : Maxine Medina, 26 ans, grande favorite pour succéder à Pia Alonzo Wurtzbach, Miss Univers 2015 Crédits : Missuniverse.com | Date :

par Lucie Valais publié le 26/01/2017 à 16:35

Iris Mittenaere, bientôt couronnée Miss Univers ? Elle est l'une des 86 candidates à prétendre à la couronne. Le concours de beauté, se déroulera le 30 janvier à Manille, aux Philippines. Le soutien autour de Miss France 2016 s'organise, anciennes élues et anonymes se mobilisent et votent en masse pour Iris Mittenaere. Car le choix du public, selon les règles, vient appuyer celui du jury, pour désigner celle qui sera élue Miss Univers.



Le concours de Miss Univers, créé en 1952, n'a vu qu'une seule française récompensée, Christiane Martel, en 1953. Iris Mittenaere, Miss France 2016, espère bien inscrire son nom en bas de la longue liste de reines de beauté. La compétition a lieu cette année aux Philippines, d'où la dernière gagnante de Miss Univers, Pia Alonzo Wurtzbach, était originaire.



La française Flora Coquerel, Miss France 2014, avait quant à elle terminé troisième dauphine. Parmi les grandes favorites de cette édition, on retrouve les Miss Philippines, USA, Thaïlande, Canada ou bien sûr France, représentée par Iris Mittenaere. Le concours de Miss Univers 2016 sera retransmis en direct sur Facebook, sur FOXTV et sur le site officiel de l'événement.