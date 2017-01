EN IMAGES - Pour inviter les internautes à voter pour elle lors de la compétition Miss Univers, Iris Mittenaere pose dos nu et le regard flamboyant.

par Capucine Trollion publié le 24/01/2017 à 10:38

"J'ai besoin de vous", déclare Miss France 2016 sur Instagram. Non, Iris Mittenaere ne se lance pas dans la politique, elle est en pleine campagne pour Miss Univers, qui se déroulera le 30 janvier. Pose lascive, cheveux brushés et maquillage glamour, Miss France 2016 est sur tous les fronts. D'ailleurs, selon les premiers sondages de fans officiels pour la compétions, comme l'a publié Sylvie Tellier, la présidente de la société Miss France sur Instagram, Iris fait partie des grandes favorites du public, en étant tout de même à la 9e place.



Flora Coquerel avait terminé 5e en 2015. Mais il faut savoir que la dernière Miss France à avoir reçu la couronne de Miss Univers était Christiane Martel en 1953... Cela ne décourage pas Iris Mittenaere qui continue de faire campagne sur les réseaux sociaux avec les photos officielles de la compétition, et des mots adressés à ses fans, sans oublier de leur expliquer comment et quand voter. Depuis le 24 janvier, les internautes peuvent ainsi voter pour la Nordiste.



"Le titre permet de vivre durant un an à New York dans un appartement avec vue sur Central Park. On devient l'égérie de marques, on voyage. Si je suis élue, j'arrêterai mes études de dentiste pour un an, encore une fois", explique la jeune femme dans un entretien à Télé Star. Ce sera le 30 janvier qu'on découvrira la gagnante de Miss Univers 2017.