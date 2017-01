publié le 26/01/2017 à 12:16

"Je me sens bien et c'est ce qui fait que je me sens belle". Siera Bearchell, candidate canadienne au concours de beauté Miss Univers, n'a pas l'intention de se laisser faire par les ceux qui la critiquent. Propos indécents ? Dérapage public ? Insultes envers d'autres candidates ? Siera Bearchell n'a rien fait de tout cela. Elle a seulement pris un peu de poids.



Attaquée par certains internautes, la jeune femme de 23 ans a décidé de riposter via son compte Instagram. Pour se défendre, Miss Canada a choisi d'utiliser un discours positif et d'assumer ses rondeurs. "Quand vous me traiter de paresseuse, de grosse et de fille médiocre, qu'est-ce que vous êtes en train de dire aux femmes du monte entier ? Miss Univers est une organisation qui s'est construite sur l'inclusion et la diversité. Ce n'est plus le concours de beauté qu'il était avant", explique Siera Bearchell à propos de la compétition, qui aura lieu ce week-end aux Philippines.



"La mission de Miss Univers est de donner aux femmes des outils pour atteindre le meilleur d'elle-même et utiliser leurs compétences pour aider les autres. C'est exactement ce que je suis en train de faire et je ne me laisserai pas abattre par la négativité." Les trolls donnent même une raison de plus à Siera Bearchell de continuer dans cette voie, affirme-t-elle dans une publication, partagée mercredi 25 janvier sur Instagram.

"J'ai plus confiance en moi"

Cette positivité, on la retrouve dans de nombreux posts de la jeune femme, à l'approche de la compétition. "Je ne suis pas aussi fine que lorsque j'avais 16 ou 20 ans (...) mais j'ai plus confiance en moi, compétente, intelligente, humble et passionnée que je ne l'ai jamais été", a expliqué Miss Canada dans un message posté la semaine dernière.



"Dès que j'ai commencé à aimer qui j'étais plutôt que d'essayer sans cesse de m'adapter à ce que je pensais que la société voulait que je sois, j'ai ouvert les yeux sur un tout autre aspect de la vie. (..) Celui qui est dur à trouver : l'estime et l'amour de soi. Nous faisons toujours attention à ces choses qu'on aimerait changer plutôt que d'aimer tout ce qui fait de nous ce que l'on est". Siera Bearchell, la plus sage des candidates ?