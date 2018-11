publié le 30/08/2018 à 10:30

Les noms des futures candidates à l’élection de Miss France 2019 se dévoilent au fur et à mesure. Depuis le début de l'été, plusieurs jeunes femmes ont été choisies pour représenter leur région au concours de beauté national. Chacune d'entre elles foulera en décembre prochain la scène du Zénith de Lille, avec un seul objectif : être sacrée Miss France 2019.



Huit candidates ont déjà été sélectionnées afin de participer à ce prestigieux concours de beauté. Ainsi, Vaimalama Chaves, 23 ans, a été élue Miss Tahiti, à Papeete, le 22 juin 2018, Alisson Georges (18 ans) a été désignée quelques, le 12 juillet, pour représenter Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy, à Saint-Martin.

La Nantaise Aurélie Decaux (23 ans) a été désignée Miss Loire-Atlantique 2018. À Carry-Le-Rouet, Aurélie Pons est devenue Miss Provence. Mais, par amour, elle a abandonné sa couronne le 21 août 2018 et l'a cédée à Wynona Gueraini (18 ans). Caroline Perengo (20 ans), va quant à elle représenter la Côte d'Azur.

Ophély Mezino (19 ans) a été couronnée Miss Guadeloupe le 4 août dans la ville de Goyave. Lola Brengues (18 ans) a été élue Miss Languedoc-Roussillon. Ousna Attoumani (20 ans) sera l'ambassadrice de Mayotte, tandis que Morgane Soucramanien (18 ans), qui a triomphé le 25 août 2018, sera la représentante de la Réunion. Manon Jean-Mistral (18 ans) a été élue Miss Corse 2018 et représentera donc l'Île de Beauté.



Emma Wirtz (21 ans) a été couronnée Miss Lorraine samedi 8 septembre, alors que Léa Reboul (22 ans) a été sacrée miss Alsace. Aude Destour (24 ans) a été couronnée Miss Limousin 2018 vendredi 14 septembre 2018. Laurie Edouard (23 ans) a quant à elle été désignée Miss Centre Val-de-Loire 2018, tandis que Amandine Chabrier (19 ans) a été élue Miss Nouvelle-Calédonie 2018.



Dimanche 16 septembre, c'est Coline Touret (19 ans) qui a reçu la prestigieuse écharpe de Miss Bourgogne 2018. Alice Quérette (24 ans) élue Miss Ile-de-France vendredi 21 septembre 2018. La jeune femme est originaire de Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine). Elle est actuellement en Master 2 de marketing digital à l’ESCP Paris.





Samedi 29 septembre, Emilie Bachellereau a été élue Miss Bretagne. Elle arrivait dans la course avec l'écharpe de Miss Morbihan, du haut de ses 22 ans. Étudiante en management, marketing et communication événementielle, elle représentera sa région au Zénith de Lille le 15 décembre prochain, lors de l'élection de Miss France. Assia Kerim (22 ans) a été couronnée Miss Picardie. Laureline Decocq (18 ans) a remporté l’élection de Miss Guyane 2018.



Annabelle Varane (19 ans) a été élue Miss Nord-Pas-de-Calais et représentera sa région pour le prestigieux concours Miss France 2019. Anaëlle Chrétien (21 ans) a été élue Miss Normandie. Carla Bonesso (20 ans) a été élue Miss Aquitaine à Bordeaux. La jeune femme travaille dans le cosmétique. Axelle Breil (20 ans) a été élue Miss Pyrénées le vendredi 5 octobre 2018.



Marion Sokolik (22 ans) a remporté l'écharpe de Miss Poitou-Charentes. Olivia Luscap (18 ans) a été couronnée Miss Martinique. Romane Eichstadt (19 ans) a été sacrée Miss Auvergne. Pauline Laniro (19 ans) a été désignée Miss Rhône-Alpes 2018 dans la ville de Montélimar, dimanche 21 octobre 2018. Lauralyne Demesmay (18 ans) quant à elle été élue Miss Franche-Comté.