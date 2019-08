publié le 07/08/2019 à 18:25

Les fans de Maman j'ai raté l'avion vont être comblés. Le film culte avec Macaulay Culkin sorti en 1990 va s'offrir un remake. Et c'est Disney qui sera à la manœuvre, comme l'a annoncé le président Bob Iger lors du bilan trimestriel des studios. Ce dernier a également indiqué que Une nuit au musée, Treize à la douzaine et Journal d'un dégonflé auront le droit à une nouvelle version, bien qu'ils soient sortis dans les années 2000. Rien n'a fuité quant à la forme que ces remakes prendront. Films ou séries, il faudra patienter pour le savoir.

Une chose est sûre, c'est sur Disney+ que l'on pourra visionner ces "nouveautés". Le lancement de la plateforme de streaming de Disney, qui doit concurrencer Netflix, est prévu pour le 12 novembre prochain. Le groupe parie gros sur le succès de Disney+, qui regroupera toute l'offre familiale du Royaume enchanté.

L'offre pour un public plus adulte sera elle sur la plateforme de diffusion vidéo Hulu, dont Disney a pris le contrôle opérationnel et dont il détient 60% des parts. "Disney+ va devenir le service de streaming exclusif de notre vaste vidéothèque de films et de séries TV, de tout le contenu National Geographic, de tous les films Disney, Pixar, Marvel et Star Wars à venir et une foule de programmes originaux de qualité (...)", a affirmé Bob Iger.

Quels prix ?

La promotion de la nouvelle plateforme va commencer au mois d'août et pour rendre l'offre plus attractive, Bob Iger a annoncé que le groupe allait proposer une offre groupée comprenant Disney+, ESPN (les chaînes de sport) et Hulu pour 12,99 dollars par mois. Disney+ tout seul sera proposé à 6,99 dollars, là ou Netflix débute à 9 dollars et jusqu'à 16 dollars.