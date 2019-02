VIDÉO - Les talents d'imitateur d'Olivier de Kersauson

publié le 27/02/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mercredi 27 février 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui a un pied à la Rochelle et un pied à Paris, c’est vous dire si elle est restée souple : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête avec qui c’est « Vive demain » au théâtre et « Vive tout de suite » à la radio : Michèle Bernier.

Une Grosse Tête dont la culture est aussi impressionnante que sa consommation : Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête qui a décidé de rester clouer au sol pour faire décoller sa carrière : JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête à qui TF1 n’a jamais confié l’animation de THE VOICE parce qu’il aurait chanté plus que les candidats : Christophe Beaugrand.



Une Grosse Tête à qui il arrive de rêver qu’il est sur son bateau en pleine mer avec JeanFi et Beaugrand et qui tout d’un coup se réveille en hurlant : Olivier de Kersauson.

Les Grosses Têtes du mercredi 27 février 2019 Crédit : Kervin Portelli

