VIDÉO - Melha Bedia face à Olivier de Kersauson ou le choc des générations

publié le 22/02/2019 à 18:05

Aujourd'hui, vendredi 22 février 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête dont la voix a les mêmes propriétés que le viagra : Marcella Iacub.

Une Grosse Tête qui de Brest à Papeete n’est pas prêt de balancer son port : Olivier de Kersauson.

Une Grosse Tête qui va faire la connaissance d’Olivier de Kersauson ce qui va être une sorte de dépucelage radiophonique : Melha Bedia.



Une Grosse Tête dons les bonnes réponses sont comme les maquereaux, elles arrivent toujours en banc : Florian Gazan.



Une Grosse Tête mieux que n’importe quelle huître, puisqu’il fournit toujours une perle : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui organise des transats pour les vieux chanteurs : Christophe Dechavanne.

Les Grosses Têtes du vendredi 22 février 2019 Crédit : Kervin Portelli

