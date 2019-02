VIDÉO - La première Valise RTL d'Olivier de Kersauson

publié le 21/02/2019 à 18:05

Aujourd'hui, jeudi 21 février 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui remplit aussi facilement les caddies que les théâtres : Michèle Bernier.

Une Grosse Tête qui remplira le Stade De France le 29 juin avec 1000 musiciens Rock N’Roll : Philippe Manoeuvre.

Une Grosse Tête qui crie pour un oui pour un non : Caroline Diament.



Une Grosse Tête qui, quand il nous téléphone nous permet de répondre à l’appel du large : Bernard Mabille.



Une Grosse Tête capable de nous sortir un poème au pied levé et une grosse tête sur coup de pied au cul : Olivier de Kersauson.



Une Grosse Tête qui n’a pas besoin de monter sur un bateau pour que ça tangue : Jean-Jacques Peroni.

Les Grosses Têtes du jeudi 21 février 2019 Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !